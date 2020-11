Nella telefonata al 911, il medico di Maradona non cita mai Diego – AUDIO (Di sabato 28 novembre 2020) El Partitazo de Cope ha pubblicato l’AUDIO della telefonata del medico di Maradona, Leopoldo Luque, al numero per i soccorsi, il 911. In tutta la telefonata, non c’è alcun riferimento al fatto che chi necessitava di primo intervento fosse Maradona. Luque non era a casa di Maradona, al momento della chiamata, avvenuta alle 12,16. Un minuto dopo, gli assistenti di Diego, che erano con lui, ne hanno fatta un’altra. Luque si limita a dare le indicazioni sul luogo in cui intervenire e a dire: “C’è una persona che, da quanto mi dicono, è in arresto cardiorespiratorio. Il medico lo sta assistendo” poi, incalzato dalle domande dell’operatore del 911, spiega che si tratta di un uomo di 60 anni. Senza aggiungere altro. ÚLTIMA HORA Sale a la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) El Partitazo de Cope ha pubblicato l’delladeldi, Leopoldo Luque, al numero per i soccorsi, il 911. In tutta la, non c’è alcun riferimento al fatto che chi necessitava di primo intervento fosse. Luque non era a casa di, al momento della chiamata, avvenuta alle 12,16. Un minuto dopo, gli assistenti di, che erano con lui, ne hanno fatta un’altra. Luque si limita a dare le indicazioni sul luogo in cui intervenire e a dire: “C’è una persona che, da quanto mi dicono, è in arresto cardiorespiratorio. Illo sta assistendo” poi, incalzato dalle domande dell’operatore del 911, spiega che si tratta di un uomo di 60 anni. Senza aggiungere altro. ÚLTIMA HORA Sale a la ...

