Nel 2013 Salvini scrisse contro Maradona e Fazio: “Italia paese di m…”: la storia dietro quei post (Di sabato 28 novembre 2020) I nostri lettori ci chiedono verifica su una serie di screenshot che mostrano vecchi post di Salvini contro Maradona pubblicati nel 2013, in netto contrasto con le parole spese una volta appresa la morte del Pibe De Oro. Il declivio emozionale è stato riportato anche da alcune testate nazionali (Globalist, TPI) e locali, come Vesuvio Live. A riportare alla luce i vecchi post di Salvini hanno contribuito anche gli admin della pagina Facebook Trash Italiano. 21 ottobre 2013: “Maradona che prende in giro gli italiani. Fazio che lo abbraccia. Sulla televisione pubblica. Italia paese di m…a. Basta Rai, indipendenza. 25 novembre 2020: “Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una ... Leggi su bufale (Di sabato 28 novembre 2020) I nostri lettori ci chiedono verifica su una serie di screenshot che mostrano vecchidipubblicati nel, in netto contrasto con le parole spese una volta appresa la morte del Pibe De Oro. Il declivio emozionale è stato riportato anche da alcune testate nazionali (Globalist, TPI) e locali, come Vesuvio Live. A riportare alla luce i vecchidihanno contribuito anche gli admin della pagina Facebook Trash Italiano. 21 ottobre: “che prende in giro gli italiani.che lo abbraccia. Sulla televisione pubblica. Italiadi m…a. Basta Rai, indipendenza. 25 novembre 2020: “Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una ...

