Nek commuove | la dolce dedica colpisce tutti | “Senza di te sarei spento”

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020) Nek, il cantante ha lasciato davverosenza parole per la bellissimafatta da pochi minuti sui social: scopriamo insieme a chi è rivolta. foto facebookE’ da sempre uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano e anche dei più seguiti, proprio in questi giornii suoi fan sono stati molto in apprensione visto che è finito all’ospedale con tanto di prove social. A colpire però nelle ultime ore sono state le sue parole che non sono passate inosservate e che sonote ad una delle persone più importanti della sua vita, ovvero la moglie che concede un rarissimo scatto social insieme al marito.di te la mia vita sarebbe spenta” scrive il cantante che in pochissimi tempo riceve una scarica di commenti positivi da parte dei ...