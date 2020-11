Natale e Santo Stefano rivoluzionati. Coprifuoco, spostamenti e tanto altro: cosa cambia dal 3 dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) Nessuna deroga per Natale e Santo Stefano. Sarebbe questo l'orientamento del governo secondo le prime indiscrezioni sul nuovo Dpcm in vigore dal 3 dicembre. Durante le festività ai tempi del coronavirus infatti i ristoranti rimarranno chiusi e, con ogni probabilità, sarà confermato anche il Coprifuoco dalle 22 alle 6. Questi i punti salienti del vertice fiume tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza di venerdì 27 novembre, anche se il passaggio definitivo dovrà comprendere il Comitato tecnico scientifico e le regioni. Saranno invece prolungati gli orari dei negozi fino alle 21, mentre per quanto riguarda gli spostamenti con ogni probabilità questi riguarderanno solo i residenti ai quali sarà consentito di tornare a casa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Nessuna deroga per. Sarebbe questo l'orientamento del governo secondo le prime indiscrezioni sul nuovo Dpcm in vigore dal 3. Durante le festività ai tempi del coronavirus infatti i ristoranti rimarranno chiusi e, con ogni probabilità, sarà confermato anche ildalle 22 alle 6. Questi i punti salienti del vertice fiume tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza di venerdì 27 novembre, anche se il passaggio definitivo dovrà comprendere il Comitato tecnico scientifico e le regioni. Saranno invece prolungati gli orari dei negozi fino alle 21, mentre per quanto riguarda glicon ogni probabilità questi riguarderanno solo i residenti ai quali sarà consentito di tornare a casa.

