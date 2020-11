Napoli solidale: alla mensa della Caritas 500 pizze per i più bisognosi (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Pizza solidale” è il nome dell’iniziativa lanciata da Confesercenti Campania che oggi ha visto la distribuzione di 500 pizze all’esterno della mensa della Caritas di Piazza del Carmine a Napoli. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ristoratori e pizzaioli napoletani che hanno donato 500 pizze Margherita e le bevande annesse ai meno abbienti della città. «E’ un modo per ribadire che i nostri esercenti – sottolinea Vincenzo Schiavo – hanno grande attenzione per il sociale, mai dimenticando i bisognosi. I nostri imprenditori non pensano solo al fatturato e, di questi tempi, ad ottenere quanto prima il “ristoro” dal Governo. Seguendo l’invito di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Pizza” è il nome dell’iniziativa lanciata da Confesercenti Campania che oggi ha visto la distribuzione di 500all’esternodi Piazza del Carmine a. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ristoratori e pizzaioli napoletani che hanno donato 500Margherita e le bevande annesse ai meno abbienticittà. «E’ un modo per ribadire che i nostri esercenti – sottolinea Vincenzo Schiavo – hanno grande attenzione per il sociale, mai dimenticando i. I nostri imprenditori non pensano solo al fatturato e, di questi tempi, ad ottenere quanto prima il “ristoro” dal Governo. Seguendo l’invito di ...

Pizze per scaldare i cuori e deliziare i palati dei tanti che come ogni giorno si sono messi in fila all'esterno della mensa della Caritas di Piazza del Carmine nel cuore di Napoli. E' la pizza solida ...

