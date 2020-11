Napoli, sicurezza sul lavoro: 9 imprenditori denunciati (Di sabato 28 novembre 2020) Settimana di controlli dei carabinieri di Napoli per il contrasto al lavoro sommerso e nella verifica della corretta applicazione delle leggi sulla sicurezza nei cantieri edili. Negli ultimi 7 giorni sono stati 9 gli imprenditori denunciati, tutti della provincia partenopea e titolari di imprese edili affidatarie di lavori di ristrutturazione e costruzione. Imprese di Casoria, Pomigliano D’Arco, Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania, Quarto, Monte di Procida e Striano: tutte risultate irregolari. Dei 23 lavoratori complessivamente identificati, 9 non rispettavano la normativa antinfortunistica, 4 erano ‘in nero’ e 1 di questi percettore indebito del reddito di cittadinanza. Le sanzioni applicate hanno superato i 75mila euro. Sono 2, invece, i provvedimenti di sospensione ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) Settimana di controlli dei carabinieri diper il contrasto alsommerso e nella verifica della corretta applicazione delle leggi sullanei cantieri edili. Negli ultimi 7 giorni sono stati 9 gli, tutti della provincia partenopea e titolari di imprese edili affidatarie di lavori di ristrutturazione e costruzione. Imprese di Casoria, Pomigliano D’Arco, Casalnuovo di, Giugliano in Campania, Quarto, Monte di Procida e Striano: tutte risultate irregolari. Dei 23 lavoratori complessivamente identificati, 9 non rispettavano la normativa antinfortunistica, 4 erano ‘in nero’ e 1 di questi percettore indebito del reddito di cittadinanza. Le sanzioni applicate hanno superato i 75mila euro. Sono 2, invece, i provvedimenti di sospensione ...

