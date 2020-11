Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far scegliere la didattica a distanza? [INTERVISTA] (Di sabato 28 novembre 2020) Come si fa quando oltre il 70 per cento dei bambini non frequenta la scuola Perché le famiglie hanno paura dei contagi da Covid-19 e tengono i figli a casa? E’ questo un grave problema che si è venuto a creare negli ultimi giorni in molti quartieri di Napoli e di cui si fa portavoce Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo "D'Aosta-Scura", situato ai Quartieri Spagnoli, una zona molto difficile della città, abitata da famiglie povere. L'articolo Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far scegliere la ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) Come si fa quando oltre il 70 per cento deinon frequenta lalehannodei contagi da Covid-19 e tengono i figli a casa? E’ questo un grave problema che si è venuto a creare negli ultimi giorni in molti quartieri die di cui si fa portavoce Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo "D'Aosta-Scura", situato ai Quartieri Spagnoli, una zona molto difficile della città, abitata dapovere. L'articololemanonpernon farla ...

