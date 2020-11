Napoli per Maradona: “Creiamo una stazione dell’arte dedicata a Diego” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una stazione dell’arte calcistica interamente dedicata a Diego” questa la proposta dell’amministratore unico di Ctp, Augusto Cracco, al primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris. La stazione in questione è la fermata “Mostra” della Linea 6, la più vicina allo stadio che presto si sarà intitolato al campione argentino. “Ho proposto al sindaco – spiega l’amministratore unico di Ctp – di ridenominare anche la stazione Mostra della linea 6 in “Stadio Maradona” (ma eventualmente anche Stadio Maradona-Mostra), ed allestire una stazione dell’arte calcistica interamente dedicata a Diego, con video, foto ed iconografia varia, così ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Unacalcistica interamentequesta la proposta dell’amministratore unico di Ctp, Augusto Cracco, al primo cittadino di, Luigi de Magistris. Lain questione è la fermata “Mostra” della Linea 6, la più vicina allo stadio che presto si sarà intitolato al campione argentino. “Ho proposto al sindaco – spiega l’amministratore unico di Ctp – di ridenominare anche laMostra della linea 6 in “Stadio” (ma eventualmente anche Stadio-Mostra), ed allestire unacalcistica interamentea Diego, con video, foto ed iconografia varia, così ...

