Napoli, mette moto di Maradona in vendita a un’ora dalla morte: “Aspettavi che morisse?” (Di sabato 28 novembre 2020) Un annuncio apparso in un gruppo Facebook campano alle 17 e 45 del 25 novembre. Pochi minuti dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona (sarebbe spirato alle ore 16 italiane). In vendita una moto anni ’80, Koala Fantic, presumibilmente appartenuta al campione. Sciacallaggio su Maradona: mette moto del campione in vendita a un’ora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 novembre 2020) Un annuncio apparso in un gruppo Facebook campano alle 17 e 45 del 25 novembre. Pochi minuti dopo la notizia delladi Diego Armando(sarebbe spirato alle ore 16 italiane). Inunaanni ’80, Koala Fantic, presumibilmente appartenuta al campione. Sciacallaggio sudel campione inL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

claudioruss : nel minuto in cui il feretro di Diego Armando #Maradona lascia la Casa Rosada, il #Napoli mette a segno il gol del… - SkySport : 'IBRAHIMOVIC si infila e la mette all'angolino?' ? Al 20' Milan in vantaggio: gran pallone di Theo Hernandez dalla… - ludurdelfe : RT @jacopo_iacoboni: 1. Finale di Coppa Uefa a Stoccarda. i compagni fanno il riscaldamento senza palla, c'è tensione, nel Napoli, si vede.… - CriSici : @GiulioLazza @AirJordan185 In estate a Napoli, ho posto questa stessa domanda ... “ c’è chi fa polverone e chi mett… - GiovanniCarbog1 : @MarcoSanavia1 L'emblema di una città (Napoli) e di un popolo(Argentina) pezze al culo si fregano le scarpe cammina… -