Napoli, Mertens nel segno di Maradona: sogna un gol da dedicargli (Di sabato 28 novembre 2020) Dries Mertens sogna una serata speciale contro la Roma. L’attaccante del Napoli vuole segnare e dedicare la sua rete a Maradona Il miglior marcatore della storia del Napoli rifiuta ogni paragone con il mito Maradona. Dries Mertens ha sempre pregato di non essere accostato al Diez ed ora questa preghiera si fa più forte, dopo la scomparsa del Pibe de Oro. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo obiettivo contro la Roma è segnare un gol da dedicare a Maradona e avvicinarsi anche a quota 100 in Serie A: “Ciro” al momento è fermo a 96 reti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Driesuna serata speciale contro la Roma. L’attaccante delvuole segnare e dedicare la sua rete aIl miglior marcatore della storia delrifiuta ogni paragone con il mito. Driesha sempre pregato di non essere accostato al Diez ed ora questa preghiera si fa più forte, dopo la scomparsa del Pibe de Oro. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo obiettivo contro la Roma è segnare un gol da dedicare ae avvicinarsi anche a quota 100 in Serie A: “Ciro” al momento è fermo a 96 reti. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : La notte di Mertens dopo il Rijeka: ai quartieri spagnoli per Diego - - Dalla_SerieA : Dzeko vs ‘Ciro’ Mertens: quando il bosniaco segna al San Paolo è vittoria, ma attenzione alla fame di gol del belga… - corrmezzogiorno : #Napoli FOTO Mertens, notte per Diego: gli porta fiori e prega per lui - LanguagePlanetJ : Dries 'Ciro' #Mertens - spesso ci si dimentica che sono solo ragazzi e come tanti altri ragazzi della città che ama… - Mirko799 : RT @Ed_B___: #Mertens porta i fiori sotto il murales di #Maradona e viene derubato del Rolex. Il video ?? -