Napoli, distribuite 500 “pizze solidali” ai bisognosi (Di sabato 28 novembre 2020) Pizze per scaldare i cuori e deliziare i palati dei tanti che come ogni giorno si sono messi in fila all’esterno della mensa della Caritas di Piazza del Carmine nel cuore di Napoli. E’ la pizza solidale, iniziativa promossa dalla Confesercenti Campania che oggi, grazie alla disponibilita’ di diversi ristoranti e pizzerie, ha donato 500 pizze Margherita e altrettante bevande alla mensa che aiuta le persone bisognose ”Le imprese di Confesercenti hanno raccolto l’invito di Papa Francesco – ha detto il presidente dell’associazione di categoria, Vincenzo Schiavo – gli imprenditori hanno immediatamente colto l’opportunita’ di essere al fianco dei piu’ bisognosi dimostrando allo stesso tempo che non siamo solo quelli che chiedono i ristori ma siamo pronti con il nostro lavoro ad aiutare chi e’ piu’ povero offrendo i nostri prodotti e la nostra manodopera”. In ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) Pizze per scaldare i cuori e deliziare i palati dei tanti che come ogni giorno si sono messi in fila all’esterno della mensa della Caritas di Piazza del Carmine nel cuore di. E’ la pizza solidale, iniziativa promossa dalla Confesercenti Campania che oggi, grazie alla disponibilita’ di diversi ristoranti e pizzerie, ha donato 500 pizze Margherita e altrettante bevande alla mensa che aiuta le persone bisognose ”Le imprese di Confesercenti hanno raccolto l’invito di Papa Francesco – ha detto il presidente dell’associazione di categoria, Vincenzo Schiavo – gli imprenditori hanno immediatamente colto l’opportunita’ di essere al fianco dei piu’dimostrando allo stesso tempo che non siamo solo quelli che chiedono i ristori ma siamo pronti con il nostro lavoro ad aiutare chi e’ piu’ povero offrendo i nostri prodotti e la nostra manodopera”. In ...

