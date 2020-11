Musica e silenzio per il Pibe de Oro Così la Serie A lo ricorderà sui campi

(Di sabato 28 novembre 2020) Marcello Di Dio Riscaldamento al ritmo di Life is life, raccoglimento e al minuto 10... Immagini proiettate sui maxischermi, il classico minuto di, persino la commemorazione al 10° minuto di ogni partita. La LegaA celebreràl'ex «de Oro» nelle gare del weekend. Durante il riscaldamento delle squadre, sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famoso video con Maradona che palleggia nel prepartita della semifinale di ritorno di Coppa Uefa che il Napoli giocò a Monaco contro il Bayern il 19 aprile 1989, sulladi «Live is life» del gruppo austriaco degli Opus. Nel video si vede Maradona muoversi a ritmo di, palleggiare con qualsiasi parte del corpo, ridere e scherzare con i compagni. Tutto lo stadio lo guarda, il video diventa ...

La Serie A si prepara ad omaggiare Diego Maradona. Sarà un weekend senz’altro particolare per il campionato che vide il ‘Pibe’ assoluto protagonista con la maglia del Napoli tra il 1984 e il 1991. Cos ...L' omaggio a Diego Armando Maradona in serie A. E' stato ideato un vero e proprio protocollo in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative. Durante ...