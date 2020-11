Musica e Cinema in lutto, morta la cantante e attrice. Un pezzo si storia del suo paese (Di sabato 28 novembre 2020) Musica e Cinema in lutto per la morte della cantante e attrice che ha fatto la storia nel suo paese. Sempre allegra e lucida l’artista se n’è andata a 90 anni circondata dall’affetto della sua famiglia. “Ha detto addio a questa vita in modo pacifico e- ha raccontato una delle sue figlie – ha avuto la morte dei giusti”. Secondo la famiglia, la morte è avvenuta per cause naturali e le sue spoglie rimarranno accanto a quelle del suo grande amore, Antonio Aguilar. Guillermina Jiménez Chabolla, vero nome dell’artista messicana, è venuta a mancare mercoledì scorso all’età di 90 anni nel ranch “El Soyate” di Zacatecas.



I vincitori della 58esima edizione dei Globi d'Oro, i premi della stampa estera al cinema italiano. I titoli che concorrono al Globo d'oro vengono ...

Ultimo week end A DUE VOCI 2020: dialoghi di musica e filosofia foto

Saranno live sui canali Facebook e Youtube del Festival A DUE VOCI gli ultimi dialoghi tra musica e filosofia, previsti per oggi e domani. Si parte oggi, ...

