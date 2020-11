Muore per coronavirus Ciro Franzoso: l'ex giocatore di football americano aveva 48 anni (Di sabato 28 novembre 2020) Il Covid si è portato via Ciro Franzoso, 48 anni, di Alessandria : era stato giocatore e poi allenatore di football americano. Stava lottando da qualche giorno contro il virus. Nella città piemontese ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Il Covid si è portato via, 48, di Alessandria : era statoe poi allenatore di. Stava lottando da qualche giorno contro il virus. Nella città piemontese ...

