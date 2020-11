Muore a 33 anni Veronica | in attesa del secondo figlio Era ricoverata per complicanze Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020)Stile, al quarto mese di gravidanza, è morta a 33in ospedale a Napoli. La donna si trovava lìin seguito alegate al, al quale era risultata positiva. Madre di una bambina di tre, era indeldal marito Rosario Stanzione. “La luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi”, scrive su Facebook il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, “Non saprei dire ora quanto ilc’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi così”.Sempre via social è ...