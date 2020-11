Mota” Dedico il gol vittoria a Dio | mi aiuta ogni giorno”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020) il Monza ha battuto la Reggina in casa 1-0 con gol di Mota. L’attaccante portoghese ha segnato un gol di testa con uno stacco imperioso. A chi ha dedicato il gol Mota? “A Dio: è lui che migiorno a scendere in campo sia in allenamento che in partita. Tutto quello che faccio in campo loa lui”. Intervista D’Errico, giocatore Monza Andrea, quanto pesa questadopo il pareggio contro il Pordenone e l’eliminazione in Coppa Italia?“Unaimportantissima, che ci consente di allungare la striscia positiva. Si parla tanto che la squadra non fa gioco e risultati, ma nelle ultime 4 partite abbiamo portato a casa 10 punti e abbiamo ampi margini di miglioramento. Vincendo mercoledì il Monza sarebbe ancora più in alto, proseguendo questo periodo di impegni ...