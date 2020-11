Mota | “Dedico il gol a Dio | tre punti fondamentali Dobbiamo continuare a lavorare così”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) Continua a fare bene il Monza, vittorioso per 1-0 contro la Reggina grazie al gol di Dany. L’attaccante brianzolo ha commentato così il match ai microfoni di Dazn:questo gol a Dio: è lui che mi aiuta ogni giorno a scendere in campo sia in allenamento che in partita. Tutto quello che faccio in campo è per lui. Abbiamo fatto una bella gara, contro una squadra tosta che anche in dieci ha lottato. Potevamo anche chiudere la partita, ma sono trecon il lavoro che stiamo facendo”. Foto: Instagram Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.