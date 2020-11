Morte Maradona, viene fuori un presunto sesto figlio: chiesta riesumazione della salma per test del DNA (Di sabato 28 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla vita privata di Diego Armando Maradona.A pochi giorni dalla Morte di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre - a Buenos Aires - a causa di un attacco cardiorespiratorio, una clamorosa notizia scuote ancora la famiglia della leggenda argentina. Nelle ultime ore, un presunto sesto figlio del Pibe de Oro, avrebbe infatti chiesto la verità sul suo passato avanzando la richiesta - attraverso i propri legali - di poter riesumare la salma del numero 10 per effettuare il test del DNA. Si tratta di Santiago Lara, figlio di una modella, che avrebbe conosciuto l'ex Napoli a 19 anni."Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla vita privata di Diego Armando.A pochi giorni dalladi Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre - a Buenos Aires - a causa di un attacco cardiorespiratorio, una clamorosa notizia scuote ancora la famiglialeggenda argentina. Nelle ultime ore, undel Pibe de Oro, avrebbe infatti chiesto la verità sul suo passato avanzando la ri- attraverso i propri legali - di poter riesumare ladel numero 10 per effettuare ildel DNA. Si tratta di Santiago Lara,di una mo, che avrebbe conosciuto l'ex Napoli a 19 anni."Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino ...

