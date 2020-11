Morte Maradona | la telefonata del medico Luque al 911 | “Mandate un’ambulanza con urgenza” – VIDEO

HuffPostItalia : Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona. La Vita in Diretta interrompe il collegamento - Corriere : Maradona, l’attacco di Laura Pausini: «Fa più notizia la sua morte che la violenza sull... - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - CinqueColonne : L'uscita infelice sui social della cantante Laura Pausini sulla morte di Diego Armando Maradona ha sollevato un pol… - madotsuki888 : RT @actlikeyoulovex: @ondegay dimenticano che durante la giornata contro la violenza sulle donne hanno preferito dedicare tutte le trasmiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Continua a fare discutere la morte di Maradona: ecco l’audio della telefonata che il medico Luque ha effettuato per richiedere l’intervento di un’ambulanza Dall’Argentina arriva l’audio della ...Il ricordo di Eraldo Pecci per il sito calciomercato.com: “Riposa in pace Pibe de Oro. So che ti disturberanno spesso perché morendo sei diventato immortale. Riposa in pace amico di una stagione e per ...