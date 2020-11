Morte Maradona, in Argentina il calcio va avanti. Tevez e il Gimnasia si rifiutano di giocare (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto enorme con la sua Morte e l’Argentina ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, ma la Federcalcio va controcorrente e ha deciso di far disputare tutte le partite del weekend. Qualcuno non l’ha presa bene: Carlos Tevez, che aveva un rapporto speciale con il Pibe, ha scelto di non giocare nella partita tra Boca e Newell’s. Il Gimnasia, club allenato da Diego negli ultimi mesi, ha reso noto di non voler disputare la sfida in programma questa sera contro il Velez. Foto Tevez: Facebook ufficiale Boca Jrs L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armandoha lasciato un vuoto enorme con la suae l’ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, ma la Federva controcorrente e ha deciso di far disputare tutte le partite del weekend. Qualcuno non l’ha presa bene: Carlos, che aveva un rapporto speciale con il Pibe, ha scelto di nonnella partita tra Boca e Newell’s. Il, club allenato da Diego negli ultimi mesi, ha reso noto di non voler disputare la sfida in programma questa sera contro il Velez. Foto: Facebook ufficiale Boca Jrs L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

