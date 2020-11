Morte Maradona, il Presidente dell’Argentina è stato denunciato per “violazione della legge” (Di sabato 28 novembre 2020) Come raccolto da Diario Olé, il Presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, è stato denunciato dalla controparte del governo per aver violato le norme anti-covid e aver permesso i funerali di stato alla Casa Rosada. Infatti, Yamil Santoro, Repubblicani Uniti, ha dichiarato “Il Governo ha violato le norme sanitarie del distanziamento sociale decretate dallo stesso potere esecutivo, organizzando un funerale di stato. Ha inoltre violato il principio di uguaglianza davanti alla legge costituzionale conferendo alla famiglia del famoso calciatore un trattamento diverso, nel termine veglia, da quello che riceve una normale famiglia argentina che subisce la Morte di un caro”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Come raccolto da Diario Olé, il, Alberto Fernández, èdalla controparte del governo per aver violato le norme anti-covid e aver permesso i funerali dialla Casa Rosada. Infatti, Yamil Santoro, Repubblicani Uniti, ha dichiarato “Il Governo ha violato le norme sanitarie del distanziamento sociale decretate dallo stesso potere esecutivo, organizzando un funerale di. Ha inoltre violato il principio di uguaglianza davanti alla legge costituzionale conferendo alla famiglia del famoso calciatore un trattamento diverso, nel termine veglia, da quello che riceve una normale famiglia argentina che subisce ladi un caro”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

