Morte Maradona | Beckenbauer | “Era un artista | non un giocatore Negli ultimi anni ha perso il controllo”

(Di sabato 28 novembre 2020) Franz, leggenda del calcio tedesco, ha parlato di Diego Armandoa pochi giorni dalla sua scomparsa al quotidiano Bild:un genio che aveva ovviamenteil controllo della sua vita. Questo non può essere ignorato. Era sempre gentile quando ci vedevamo, mi piaceva. Nelle due finali di Coppa del Mondo contro l’Argentina, era il mio problema più grande. In Messico ’86 era al suo massimo in carriera, era inarrestabile. Per meera più di un, era un”. Foto: Bild L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.