Morte Maradona, anche il Psg omaggia Diego con una bandiera dell'Argentina sugli spalti (Di sabato 28 novembre 2020) Dall'Argentina all'Australia, dal Canada alla Francia, precisamente a Parigi. In ogni angolo del mondo si sta omaggiando Diego Armando Maradona, scomparso all'età di 60 anni mercoledì scorso. Il Paris Saint-Germain, nella gara di questa sera contro il Bordeaux, ha deciso di omaggiare el Pibe de Oro con una maxi bandiera dell'Argentina e il suo volto con la scritta "Adios el 10". Un ultimo saluto alla stella sudamericana. Hommage à Diego Maradona avant ce coup d'envoi.#PSGFCGB pic.twitter.com/Oa8aq4gIu7 — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 28, 2020 Foto: twitter uff Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

