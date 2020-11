Moratoria su spese per nuove armi nel 2021: 6 miliardi da destinare a Sanità e Istruzione (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo i dettagli della Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento nel 2021 l’Italia spenderà oltre 6 miliardi di euro per acquisire nuovi sistemi d’armamento: cacciabombardieri, fregate e cacciatorpedinieri, carri armati e blindo, missili e sommergibili. Una cifra complessiva che è in forte aumento rispetto agli ultimi anni, e che deriva dalla somma di fondi diretti del Ministero della Difesa e di quelli messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Per la Campagna Sbilanciamoci! e la Rete … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo i dettagli della Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento nell’Italia spenderà oltre 6di euro per acquisire nuovi sistemi d’armamento: cacciabombardieri, fregate e cacciatorpedinieri, carri armati e blindo, missili e sommergibili. Una cifra complessiva che è in forte aumento rispetto agli ultimi anni, e che deriva dalla somma di fondi diretti del Ministero della Difesa e di quelli messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Per la Campagna Sbilanciamoci! e la Rete … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

che_elio : RT @abuzzo3: Sei MLD di spese militari da stornare in favore di scuola e sanità - pianoterralab : RT @abuzzo3: Sei MLD di spese militari da stornare in favore di scuola e sanità - MarcoBendinelli : Moratoria 2021 sulle armi: 6 miliardi per Sanità e Scuola - Petartrzz : RT @abuzzo3: Sei MLD di spese militari da stornare in favore di scuola e sanità - strelnik : RT @abuzzo3: Sei MLD di spese militari da stornare in favore di scuola e sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Moratoria spese Moratoria su spese per nuove armi nel 2021: 6 miliardi da destinare a Sanità e Istruzione Il Manifesto Manovra, “più sanità e istruzione, meno armamenti. Lo dobbiamo all’Italia!”

Presa di posizione della Campagna Sbilanciamoci e della Rete italiana Pace e Disarmo. Chiesta una moratoria sulle spese per nuove armi nel 2021: 6 miliardi da destinare proprio a sanità e istruzione.

“Il Governo ci dica come sta spendendo i soldi: basta chiacchiere da bar, è sparita la serietà” Calenda (Azione)

La serietà è scomparsa dal Governo. Non si possono buttare in confusione famiglie della mattina alla sera. E' il modo che non è accettabile" ...

Presa di posizione della Campagna Sbilanciamoci e della Rete italiana Pace e Disarmo. Chiesta una moratoria sulle spese per nuove armi nel 2021: 6 miliardi da destinare proprio a sanità e istruzione.La serietà è scomparsa dal Governo. Non si possono buttare in confusione famiglie della mattina alla sera. E' il modo che non è accettabile" ...