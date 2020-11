Montipò ammette | «La Juventus ha portato rispetto al Benevento»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Lorenzo, portiere del, commenta la prestazione contro lae il pareggio ottenuto. Le sue parole Il portiere delLorenzoha parlato dopo il pari ottenuto contro la. Le sue parole a OttoChannel. «Prendere un solo gol contro lapuò anche andare bene. Battute a parte, in fase difensiva abbiamo subito veramente poco e, per 89 minuti, siamo stati perfetti. Bisogna riconoscere anche i meriti di Chiesa che, con qualità e grande senso della posizione, ha fatto un ottimo lancio e Morata non ha perdonato. Lavoreremo per correggere anche questi piccoli errori, ma la crescita del reparto è evidente Dalla mia posizione ho visto subito che laaveva grandedel ...