Milioni della Lega spariti nel nulla. Barachetti cerca la via d’uscita. L’elettricista del Carroccio ha fatto scena muta con i pm. Ma ha aperto bocca solo per chiedere i domiciliari (Di sabato 28 novembre 2020) Davanti ai magistrati era rimasto muto come un pesce ma ora l’imprenditore Francesco Barachetti sembra aver ritrovato la voglia di parlare. Sfortunatamente per la Procura di Milano, diretta dal procuratore Francesco Greco (nella foto), non lo ha fatto per raccontare la sua versione sull’inchiesta Legata all’acquisto dell’immobile di Cormano da parte della Lombardia film commission per la quale è finito ai domiciliari con l’accusa di peculato ed emissione di fatture false, ma per chiedere la revoca dell’ordinanza cautelare. Sull’istanza, depositata al Riesame dai Legali Matteo Montaruli e Massimo Borghi, si dovrà esprimere il giudice di Milano in un’udienza non ancora messa in calendario ufficialmente anche se dovrebbe tenersi durante la prossima settimana. IL ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Davanti ai magistrati era rimasto muto come un pesce ma ora l’imprenditore Francescosembra aver ritrovato la voglia di parlare. Sfortunatamente per la Procura di Milano, diretta dal procuratore Francesco Greco (nella foto), non lo haper raccontare la sua versione sull’inchiestata all’acquisto dell’immobile di Cormano da parteLombardia film commission per la quale è finito aicon l’accusa di peculato ed emissione di fatture false, ma perla revoca dell’ordinanza cautelare. Sull’istanza, depositata al Riesame daili Matteo Montaruli e Massimo Borghi, si dovrà esprimere il giudice di Milano in un’udienza non ancora messa in calendario ufficialmente anche se dovrebbe tenersi durante la prossima settimana. IL ...

