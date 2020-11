Milano, trovato morto davanti al pronto soccorso: forse investito e abbandonato davanti l’ospedale (Di sabato 28 novembre 2020) Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto questa mattina, sabato 28 novembre, intorno alle 7 davanti al pronto soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli in via Castelfidardo, in pieno centro a Milano. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l’uomo presentava dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un investimento e si trovava sotto dei cartoni, quasi qualcuno avesse voluto nasconderne la presenza. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di Milano. TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA DI TPI Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020) Un uomo di circa 60 anni è statoquesta mattina, sabato 28 novembre, intorno alle 7aloftalmico delFatebenefratelli in via Castelfidardo, in pieno centro a. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l’uomo presentava dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un investimento e si trovava sotto dei cartoni, quasi qualcuno avesse voluto nasconderne la presenza. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di. TUTTE LE NOTIZIE DI CRONACA DI TPI

