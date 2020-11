Milano. Italiano di 69 anni morto fuori dal pronto soccorso del Fatebenefratelli (Di sabato 28 novembre 2020) Giallo sabato mattina a Milano. Un Italiano di 69 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto fuori dal pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Attorno alle 06:45 sono stati i sanitari del Fatebenefratelli a fare la macabra scoperta. Il sessantenne non sarebbe morto per il freddo. Infatti presentava fratture a braccia e gambe, era parzialmente nascosto sotto alcuni scatoloni. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Questura c’e’ la possibilità che il clochard possa essere stato investito da un mezzo. Sul cadavere sono state trovate diverse ecchimosi e ferite. Tra le ipotesi anche quella di un’aggressione. Leggi su laprimapagina (Di sabato 28 novembre 2020) Giallo sabato mattina a. Undi 69, senza fissa dimora, è stato trovatodaldell’ospedale. Attorno alle 06:45 sono stati i sanitari dela fare la macabra scoperta. Il sessantenne non sarebbeper il freddo. Infatti presentava fratture a braccia e gambe, era parzialmente nascosto sotto alcuni scatoloni. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori della Questura c’e’ la possibilità che il clochard possa essere stato investito da un mezzo. Sul cadavere sono state trovate diverse ecchimosi e ferite. Tra le ipotesi anche quella di un’aggressione.

GCOMPANYFRIENDS : ...idea per ammodernare il circuito automobilistico di Monza, 3 componenti,1)azionariato popolare,2)contributi a fo… - Mau_Zaccaria : @AlekosPrete @AUniversale @Anpinazionale @ANPIBsCarmine @CronacheRazzism @lauraboldrini @KelleddaMurgia @PBerizzi… - BPervinca : @biemmeics @GarauSilvana Devi mettere insieme i soldi di dubbia provenienza di Berlusconi, con i quali ha dato vita… - MammaFrancy : RT @effepi72: Il problema non è riaprire le scuole; bensì che ad oggi (28/11) in 3ª superiore non c’è ancora il/la professore/ssa d’Italian… - effepi72 : Il problema non è riaprire le scuole; bensì che ad oggi (28/11) in 3ª superiore non c’è ancora il/la professore/ssa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Italiano Tragedia in centro a Milano, trovato un cadavere davanti al Fatebenefratelli: si indaga MilanoToday.it La signora in giallo: non c'è un'altra come Angela Lansbury

TV Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna distribuiscono settimanalmente la collana in DVD della Signora in giallo. Un'iniziativa coraggiosa in questa epoca dove tutto ciò che è editoria vive una crisi dev ...

Milano. Italiano di 69 anni morto fuori dal pronto soccorso del Fatebenefratelli

Giallo sabato mattina a Milano. Un italiano di 69 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto fuori dal pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.

TV Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna distribuiscono settimanalmente la collana in DVD della Signora in giallo. Un'iniziativa coraggiosa in questa epoca dove tutto ciò che è editoria vive una crisi dev ...Giallo sabato mattina a Milano. Un italiano di 69 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto fuori dal pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.