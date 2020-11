Milano, il covid hotel chiude per sfratto: proprietà non gradisce la trasformazione “Attività risentono dei portatori di malattia” (Di sabato 28 novembre 2020) Finisce con uno sfratto e a carte bollate l’apertura di un covid hotel in centro a Milano. La direzione dell’Ats cittadina, racconta oggi il Corriere nelle pagine milanesi, giovedì si è vista recapitare dalla società proprietaria del prestigioso “King hotel” di corso Magenta 19 una diffida a interrompere “qualsiasi operazione di trasformazione in “covid hotel”. La motivazione della proprietà Denas Srl è che “l’hotel si trova in diretta adiacenza ad altre attività e immobili residenziali che potranno risentire negativamente della presenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovvero portatori di malattia”. Ieri sera, è arrivata anche la notificata di sfratto al gestore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Finisce con unoe a carte bollate l’apertura di unin centro a. La direzione dell’Ats cittadina, racconta oggi il Corriere nelle pagine milanesi, giovedì si è vista recapitare dalla società proprietaria del prestigioso “King” di corso Magenta 19 una diffida a interrompere “qualsiasi operazione diin “”. La motivazione dellaDenas Srl è che “l’si trova in diretta adiacenza ad altre attività e immobili residenziali che potranno risentire negativamente della presenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovverodi. Ieri sera, è arrivata anche la notificata dial gestore ...

