Milano | Amsa | ' a disposizione inquirenti per far luce su morte clochard'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Amsa è a disposizione dell'autorità giudiziaria per "far luce su quanto accaduto" nella notte tra venerdì e sabato, a Milano. Lo fa sapere l'azienda controllata da A2a che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Milano, a proposito della morte del clochard avvenuta nei pressi del Fatebenefratelli, in via Castelfidardo. Il furgone dell'Amsa è tra i quattro identificati dalla polizia che sono transitati nei pressi del carraio dove si trovava l'uomo, deceduto per traumi da schiacciamento. Amsa esprime "profondo cordoglio ed è in attesa "di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso".

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Amsa è a disposizione dell'autorità giudiziaria per "far luce su quanto accaduto" nella notte tra venerdì e sabato, a Milano. Lo fa sapere l'azienda controllata da A2a ch ...

Morto davanti ospedale Milano, indagati due conducenti Amsa

MILANO, 28 NOV - Saranno indagati i due conducenti Amsa del camion della nettezza urbana per l'omicidio stradale del clochard romeno di 71 anni che questa mattina è stato trovato morto davanti all'osp ...

