Milan-Fiorentina | Bonera | “Domani sarà dura | ma siamo in un buon momento di forma Ibra? Ecco come sta”

"Partita affascinante con la Fiorentina. Arriviamo in un buon momento di forma, conosciamo il valore dell'avversario".Ha esordito così in conferenza stampa, Daniele Bonera - sulla panchina del Milan a causa della positività al Covid-19 di mister Pioli e del suo vice -, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15.00 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.Di seguito, le sue dichiarazioni."Domani sarà dura. Però siamo consapevoli che per continuare il nostro percorso abbiamo una bella opportunità: tornare a vincere in casa. La partita con il Verona non ha cancellato le certezze. Era un periodo difficile e a livello mentale avevamo bisogno di riposare.

