Mike Tyson, questa notte il ritorno sul ring: dove vedere l'incontro (Di sabato 28 novembre 2020) . Il match contro Roy Jones Jr andrà in scena allo Staples Center di Los Angeles E' la notte del grande ritorno. Mike Tyson è pronto a rimettere i guantoni e salire sul ring. Nella notte tra sabato e domenica l'ex campione del mondo dei L'articolo proviene da Inews.it.

