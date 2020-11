Michael Jordan dona in beneficenza i 2 milioni di dollari incassati per The Last Dance (Di sabato 28 novembre 2020) Michael Jordan ha donato 2 milioni di dollari di guadagni dalla sua serie di documentari Espn trasmessa in 10 episodi e acclamata dalla critica, “The Last Dance” alle banche alimentari locali in Carolina e Chicago. “In questi tempi difficili e in un anno di difficoltà inimmaginabili a causa del covid-19, è più importante che mai fermarsi e ringraziare”, ha detto Jordan in una dichiarazione. “Sono orgoglioso di donare i proventi aggiuntivi di ‘The Last Dance’ a ing America e alle banche alimentari che ne fanno parte in Carolina e Chicago per aiutare a nutrire gli affamati americani”. “Un regalo incredibile per cui essere grati: la leggenda dell’Nba Michael Jordan sta ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020)hato 2didi guadagni dalla sua serie di documentari Espn trasmessa in 10 episodi e acclamata dalla critica, “The” alle banche alimentari locali in Carolina e Chicago. “In questi tempi difficili e in un anno di difficoltà inimmaginabili a causa del covid-19, è più importante che mai fermarsi e ringraziare”, ha dettoin una dichiarazione. “Sono orgoglioso dire i proventi aggiuntivi di ‘The’ a ing America e alle banche alimentari che ne fanno parte in Carolina e Chicago per aiutare a nutrire gli affamati americani”. “Un regalo incredibile per cui essere grati: la leggenda dell’Nbasta ...

