Meteo Italia nel lungo termine | nella morsa del maltempo invernale

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico delle prime due settimane di dicembre è segnato. I modelli matematici di previsione proseguono per la loro strada, individuando una serie di peggioramenti che dovrebbero colpire a più riprese le nostre regioni. A livello barico avremo anzitutto l’arrivo di un nucleo di aria fredda, la prossima settimana, dopodiché dovremmo assistere a un abbassamento del fronte polare e al conseguente ingresso di varie saccature nel cuore del Mediterraneo. Ciò che preoccupa è che il Mediterraneo dovrebbe continuare a fornire energia termica a sufficienza per l’approfondimento di vortici ciclonici particolarmente cattivi, forieri di fortee quindi di precipitazioni particolarmente abbondanti. Dirvi oggi quale sarà l’esatta collocazione di questi vortici non è possibile, ma il ...