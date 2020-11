METEO Italia | Freddo e neve dopo prima fase di maltempo

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 28 novembre 2020)SINO AL 4 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Ilha infierito in Sardegna, con alluvioni, vittime e dispersi. La pioggia caduta in poche ore è stata notevolissima, con picchi sul nuorese fino a 300 mm. La perturbazione tende lentamente ad estendersi verso la Penisola, con fenomeni intensi sulle aree del Sud dalla Sicilia alla Calabria ionica e fino al Salento. L’ammasso perturbato è legato ad un vortice ciclonico in lenta evoluzione dalle Isole Maggiori verso il Mar Nero. Per tale ragione i fenomeni intensi si stanno accanendo e si accaniranno ancora al Sud. Il fronte perturbato si muove molto lentamente per il blocco anticiclonico ad est e ciò favorisce la persistenza di fenomeni violenti sulle aree esposte. Piogge risaliranno anche sul Centro, coinvolgendo più diffusamente le regioni adriatiche nella ...