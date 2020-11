Messi al City: si può fare. Casiraghi: 'Questo Chelsea può vincere' (Di sabato 28 novembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 28 novembre - 08:58 Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 28 novembre - 08:58

DExpress_Sport : Lionel Messi to Chelsea in 2021?? #CFC - krishnait27 : @Priceless_Silva @City_Xtra @ManCity No messi? - sportli26181512 : Barcellona: il Chelsea monitora la situazione Messi: Non solo il Manchester City. Anche il Chelsea, infatti, tiene… - marcingrey : @City_Xtra @moillorens @samuelmarsden @ESPNDeportes 100mil + Messi or no deal - TSimunza : @rimzmatic Ronaldo United Messi City ???? -