Mercato Juve, dalla Spagna insistono: "Paratici pronto a chiudere" (Di sabato 28 novembre 2020) Nei giorni scorsi sarebbero rimbalzate in Italia voci riguardanti un possibile futuro di Rodrigo De Paul alla Juventus. Lo stesso centrocampista dell'Udinese avrebbe ammesso, ultimamente, che si sentirebbe pronto ad alzare l'asticella, trasferendosi in un top club europeo che disputa anche la Champions League. Il 26enne argentino sarebbe da tempo un obiettivo di Mercato di Fabio Paratici, ma per la Vecchia Signora non vi sarebbero mai state condizioni favorevoli che permettessero ai piemontesi di chiudere l'operazione. Ciononostante, i rapporti tra Juventus e Udinese si manterrebbero sempre buoni, come dimostrerebbe anche l'affare Rolando Mandragora.

