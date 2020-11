Meloni “Ponti d’oro a Berlusconi, ma non andrà mai a sinistra” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se i media mainstream, il governo, il Pd ci tengono tanto a raccontare la storia di un Berlusconi vincente e di Salvini e Meloni all’angolo, facciano pure. Peccato che la realtà sia un’altra. Volevano spaccarci, non ci sono riusciti. Questa è la verità”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, parlando in un’intervista al “Corriere della Sera” del futuro del centrodestra. “La maggioranza fa ancora ponti d’oro a un pezzo di opposizione, ma i pifferai magici finora hanno fallito. Continuo a credere – afferma Meloni – che se Berlusconi avesse voluto passare a sinistra lo avrebbe già fatto”. Per Matteo Salvini servirebbe una federazione del centrodestra, sull’ipotesi Meloni frena. “Io sono stata la prima a dire che serviva un maggior ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se i media mainstream, il governo, il Pd ci tengono tanto a raccontare la storia di unvincente e di Salvini eall’angolo, facciano pure. Peccato che la realtà sia un’altra. Volevano spaccarci, non ci sono riusciti. Questa è la verità”. Lo dice Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, parlando in un’intervista al “Corriere della Sera” del futuro del centrodestra. “La maggioranza fa ancora pontia un pezzo di opposizione, ma i pifferai magici finora hanno fallito. Continuo a credere – afferma– che seavesse voluto passare a sinistra lo avrebbe già fatto”. Per Matteo Salvini servirebbe una federazione del centrodestra, sull’ipotesifrena. “Io sono stata la prima a dire che serviva un maggior ...

CorriereCitta : Meloni “Ponti d’oro a Berlusconi, ma non andrà mai a sinistra” - FirenzePost : Meloni: la sinistra fa ponti d’oro a Berlusconi, che non andrà mai da quella parte - Pasquy30384541 : @FlaviaPerazzini @matteosalvinimi Lascia stare Orban noi sya mi in Italia e per fortuna abbiamo Salvini e la Meloni… -