Meloni | governo fa ponti d' oro a Berlusconi ma lui non andrà mai a sinistra

AGI - "Continuano a fare ponti d'oro a Berlusconi ma lui non andrà a sinistra". È quanto afferma in un'intervista al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che subito dopo aggiunge: "Se i media mainstream, il governo, il Pd ci tengono tanto a raccontare la storia di un Berlusconi vincente e di Salvini e Meloni all'angolo, facciano pure. Peccato che la realtà sia un'altra". Secondo Meloni, la versione corretta è che il centrodestra ha dapprima "votato insieme sì ai primi due scostamenti di Bilancio per 80 miliardi", poi però, "avendo il governo dilapidato queste enormi risorse senza mai chiederci nulla e senza considerare affatto le nostre proposte, alla terza richiesta ci siamo ...

