Melania Trump si presenta così alla Casa Bianca: impossibile non notare la novità (Di sabato 28 novembre 2020) Poco tempo ancora e Melania Trump dirà addio alla Casa Bianca. Il marito Donald non è più il Presidente degli Stati Uniti, dunque presto dovrà lasciare il posto al successore Joe Biden. In queste ultime settimane le voci di un presunto divorzio tra l'ormai ex presidente e la sua ex First Lady si sono rincorse con molta insistenza. Dopo 16 anni di matrimonio e vari pettegolezzi su tensioni, amanti di lui e di lei, gesti di stizza in pubblico e chi più ne ha più ne metta, la voce bomba è arrivata da Omarosa Maigault Newman, attrice, personaggio televisivo e politica statunitense, che nel libro Unhinged racconta cosa accade nelle stanze private della Casa Bianca. E dà per scontato che Melania sia pronta a tagliare la corda e, addirittura, starebbe ...

