Melania Trump potrebbe scrivere un libro di memorie (Di sabato 28 novembre 2020) NEW YORK, 28 NOV - Melania Trump starebbe preparandosi a scrivere un libro di memorie una volta lasciata la Casa Bianca: l'indiscrezione, che ha scatenato il sarcasmo della rete e paragoni sfavorevoli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 28 novembre 2020) NEW YORK, 28 NOV -starebbe preparandosi aundiuna volta lasciata la Casa Bianca: l'indiscrezione, che ha scatenato il sarcasmo della rete e paragoni sfavorevoli ...

Donald Trump si prepara alla prima intervista, Melania pensa a un libro

Il presidente degli USA dovrebbe parlare per la prima volta dopo la sua non rielezione domani (alle 16 ora svizzera).

