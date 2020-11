Massimiliano Morra | chi è | anni | carriera | GF Vip | Adua Del Vesco | la sua verità | gli amori | fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite in studio, reduce dal Grande Fratello Vip, che racconterà per la prima volta la sua. Svelerà particolari sulla sua ‘favola’ conDel: chi è,è nato a Napoli il 30 luglio del 1985. Ha iniziato giovanissimo a lavorare come modello ed è diventato testimonial di vari marchi, tra cui Carlo Pignatelli, Calvin Klein Jeans, Colt Jeans. Nel 2010ha vinto il titolo di Il più bello d’Italia. Nel 2013 ha esordito sul piccolo schermo come protagonista maschile nella miniserie televisiva Pupetta- Il coraggio e la passione. Da lì un ...