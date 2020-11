Marta, morta a 10 anni nella palestra della scuola: per l’autopsia è stata stroncata da un malore (Di sabato 28 novembre 2020) Marta, morta a 10 anni nella palestra della scuola. Secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe morta a causa di un malore Marta Episcopo, la bimba di 10 anni accasciatasi durante l’ora di educazione fisica nella palestra dell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo a Palermo. Le analisi avrebbero, anzi, evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia al cuore. La conferma definitiva arriverà però solo tra qualche settimana. E’ stato un malore ad uccidere la piccola Marta Episcopo, la bimba di 10 anni morta mentre era ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020)a 10. Secondo i risultati del, sarebbea causa di unEpiscopo, la bimba di 10accasciatasi durante l’ora di educazione fisicadell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo a Palermo. Le analisi avrebbero, anzi, evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia al cuore. La conferma definitiva arriverà però solo tra qualche settimana. E’ stato unad uccidere la piccolaEpiscopo, la bimba di 10mentre era ...

