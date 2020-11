Marta Episcopo | i risultati dell’autopsia

Leggi su howtodofor

(Di sabato 28 novembre 2020) E' stato un malore ad uccidere la piccola, la bimba di 10 anni morta mentre era nella palestra dell'Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo a Palermo, durante l'ora di educazione fisica insieme ai suoi compagni. Idell'autopsia eseguita nelle score ore sul cadavere della bambina hanno dissipato ogni dubbio: non ci sono segni di violenza e il malore fatale non è stato causato dalla caduta mentre correva con gli amichetti. Le analisi avrebbero, anzi, evidenziato alcuni indicatori negli organi interni che farebbero propendere per una patologia al cuore. (Continua..) Un male che fino a mercoledì non si era mai evidenziato e che secondo l’equipe di medici legali non poteva essere diagnosticato. Tuttavia, la conferma definitiva della causa della morte improvvisa della bambina arriverà solo ...