“Marcia per la libertà” a Parigi | scontri tra manifestanti e polizia Sono 46 mila le persone scese in piazza – Video

"Marcia per la libertà" a Parigi, scontri tra manifestanti e polizia. Sono 46 mila le persone scese in piazza

Sono state quasi 50 mila le persone scese in piazza a Pargi per la Marcia per la libertà. Oggi, 28 novembre, al primo giorno di alleggerimento del lockdown nel Paese, decine di migliaia di francesi sono tornati a protestare contro la legge sulla sicurezza globale – che sempre più esponenti politici chiedono al governo di ritirare. Sono stati circa 46 mila i manifestanti che solo a Parigi hanno dato vita ad un corteo pacifico, con qualche esplosione di tensione nel tardo pomeriggio. Quella di oggi è stata la protesta più importante dai tempi dei gilet gialli: in tutta la Francia si parla di 500 mila persone totali. Gli scontri alla Bastiglia

