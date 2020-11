“Marcia per la libertà” a Parigi, scontri tra manifestanti e polizia. Gli agenti trascinano una persona a terra – Video (Di sabato 28 novembre 2020) scontri a Parigi tra manifestanti e polizia. La “Marcia per la libertà” contro il disegno di legge sulla “sicurezza globale” è arrivata alla Bastiglia attorno alle 16 e lì si sono verificate le prime vere tensioni. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme e diversi negozi sono stati danneggiati. I poliziotti hanno risposto con delle cariche e con un fitto lancio di lacrimogeni, mentre alcuni dei manifestanti hanno lanciato delle pietre. In uno dei Video diffusi sui social da Mediavenir, si vede uno degli agenti in tenuta antisommossa trascinare una persona disarmata (e probabilmente ferita) a terra. Il tuo browser non supporta il tag iframe Secondo uno dei giornalisti dell’AFP, diversi ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020)tra. Laper lacontro il disegno di legge sulla “sicurezza globale” è arrivata alla Bastiglia attorno alle 16 e lì si sono verificate le prime vere tensioni. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme e diversi negozi sono stati danneggiati. I poliziotti hanno risposto con delle cariche e con un fitto lancio di lacrimogeni, mentre alcuni deihanno lanciato delle pietre. In uno deidiffusi sui social da Mediavenir, si vede uno degliin tenuta antisommossa trascinare unadisarmata (e probabilmente ferita) a. Il tuo browser non supporta il tag iframe Secondo uno dei giornalisti dell’AFP, diversi ...

Agenzia_Ansa : A #Parigi la Marcia delle libertà. Clima teso, tafferugli al corteo. Nel mirino la legge sulla sicurezza che vieta… - MediasetTgcom24 : Parigi, scontri alla marcia per le libertà: un'auto in fiamme - marcocalvi1973 : RT @AlessandroCere7: Marcia delle Libertà a #Parigi , forte mobilitazione contro la legge sulla sicurezza globale. Dopo le belle parole di… - baciamifreddie : RT @mummyunicorn: Per quanto possa contare il mio tweet vorrei dire che mi dissocio da tutte le fan di Dayane e Rosalinda che si stanno fac… - mummyunicorn : Per quanto possa contare il mio tweet vorrei dire che mi dissocio da tutte le fan di Dayane e Rosalinda che si stan… -

Ultime Notizie dalla rete : “Marcia per M5S: corrente 'Parole Guerriere' punta su Gallo per confronto Stati Generali Affaritaliani.it