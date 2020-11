Marcia della libertà: a Parigi si protesta contro le violenze della polizia (Di sabato 28 novembre 2020) In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro l’approvazione di una nuova proposta di legge. Quest’ultima, aspramente criticata dalla stampa francese, costituirebbe una “violazione dei diritti“, uno su tutti quello di cronaca. Le proteste La Marcia della libertà, nata a Place de la République alle ore 14, ha compreso l’attività di varie città fra cui Lione, Rennes, Lille e altre che si sono unite a Parigi nelle manifestazioni contro la violenza della polizia. Al centro delle proteste sta l’approvazione di una proposta di legge sulla sicurezza degli scorsi giorni la quale, in particolar modo con l’articolo 24, proibisce la pubblicazione di qualsiasi materiale multimediale che sia ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 28 novembre 2020) In migliaia sono scesi in piazza perrel’approvazione di una nuova proposta di legge. Quest’ultima, aspramente criticata dalla stampa francese, costituirebbe una “violazione dei diritti“, uno su tutti quello di cronaca. Le proteste La, nata a Place de la République alle ore 14, ha compreso l’attività di varie città fra cui Lione, Rennes, Lille e altre che si sono unite anelle manifestazionila violenza. Al centro delle proteste sta l’approvazione di una proposta di legge sulla sicurezza degli scorsi giorni la quale, in particolar modo con l’articolo 24, proibisce la pubblicazione di qualsiasi materiale multimediale che sia ...

