Marattin “Dopo il Covid avremo la sfida più grande”

ROMA (ITALPRESS) – Dall'emergenza coronavirus "usciremo con un debito pubblico molto alto e se torniamo allo stesso tasso di crescita di prima andiamo a sbattere. Dopo il Covid avremo la sfida più grande". Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia di stampa Italpress."Abbiamo affrontato e stiamo affrontando lo shock più esogeno e incerto possibile", ha affermato Marattin spiegando poi che è necessario togliere "le magliette di partito". "Lo dicono tutti – ha aggiunto – ma stavolta è vero perchè rischiamo grosso durante e dopo il Covid".Sulle risorse di Next generation Eu "c'è una mediazione complicata in capo alla presidente Merkel", ha precisato.

