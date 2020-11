Maradona, rivelato il patrimonio dell’amato campione: cosa si è deciso per la famiglia (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armando Maradona ha lasciato un grande patrimonio non solo in termini culturali, ma anche dal punto di vista economico. Ed è delle ultime ore l’indiscrezione che quantifica di fatto l’eredità ingente del “Pibe de oro”, che ha riscattato l’Argentina e Napoli nel corso della sua lunga carriera costellata di successi. Nell’articolo vi indichiamo tutti i nuovi dettagli emersi sul campione che non verrà mai dimenticato. Maradona lascia un vuoto incolmabile Diego Armando Maradona è venuto a mancare lo scorso 25 novembre 2020, dopo aver compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre. Con la sua scomparsa, l’argentino ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e il mito di Maradona non verrà mai dimenticato, a dispetto delle malelingue. Questo, alla luce della sua generosità e delle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armandoha lasciato un grandenon solo in termini culturali, ma anche dal punto di vista economico. Ed è delle ultime ore l’indiscrezione che quantifica di fatto l’eredità ingente del “Pibe de oro”, che ha riscattato l’Argentina e Napoli nel corso della sua lunga carriera costellata di successi. Nell’articolo vi indichiamo tutti i nuovi dettagli emersi sulche non verrà mai dimenticato.lascia un vuoto incolmabile Diego Armandoè venuto a mancare lo scorso 25 novembre 2020, dopo aver compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre. Con la sua scomparsa, l’argentino ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e il mito dinon verrà mai dimenticato, a dispetto delle malelingue. Questo, alla luce della sua generosità e delle ...

lookatbald : RT @juventusonair: @antocabro Le tue parole, in buona fede, citano ciò che lo stesso Diego disse e che fu rivelato in un bellissimo documen… - Anna11563647 : RT @juventusonair: @antocabro Le tue parole, in buona fede, citano ciò che lo stesso Diego disse e che fu rivelato in un bellissimo documen… - sportli26181512 : Pallotta ricorda #Maradona: 'Gli ho fatto dire forza Roma': Lo ha rivelato l'ex proprietario giallorosso sul suo pr… - juventusonair : @antocabro Le tue parole, in buona fede, citano ciò che lo stesso Diego disse e che fu rivelato in un bellissimo do… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Maradona, rivelato l'esito dell' autopsia: edema polmonare e crisi cardiaca, la causa del decesso. Primi risultati: c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona rivelato Figlio non riconosciuto di Maradona vuole che venga riesumato per fare il test del DNA Sport Fanpage Ospiti Verissimo 28 novembre: arriverà l’ultimo reduce del Gf Vip. Si ricorderà Maradona

Ospiti Verissimo 28 novembre: quali saranno? Certamente Massimiliano Morra, l'ultimo eliminato dal Gf Vip, e due famosi personaggi che ricorderanno Maradona. Ospiti Verissimo 28 novembre: una nota gio ...

Verissimo, Totti su Maradona: "Il primo a chiamarmi quando smisi di giocare"

"Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di ...

Ospiti Verissimo 28 novembre: quali saranno? Certamente Massimiliano Morra, l'ultimo eliminato dal Gf Vip, e due famosi personaggi che ricorderanno Maradona. Ospiti Verissimo 28 novembre: una nota gio ..."Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di ...