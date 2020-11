Maradona patrimonio: quanto ammonta? E’ già giallo sugli eredi (Di sabato 28 novembre 2020) Sono poche ore che se ne è andato Diego Armando Maradona, e stando alle ultime notizie son già sorte le prime bufere riguardo l’eredità lasciata dal campione. Nelle ultime dichiarazioni dell’ ex calciatore, nonostante le sue condizioni fossero migliorate, dell’eredità non era stata fatta menzione. Ma qualcuno riporta l’inaspettato: “Maradona non voleva lasciare l’eredità ai suoi figli”, qualcun altro invece aggiunge:” i conti in banca sono prosciugati, Maradona è morto da povero”. Lascia un’eredità all’intera umanità L’incredulità e lo sgomento accompagnano le emozioni di queste giornate tristi. I telegiornali, ed interi programmi raccontano la storia di un campione: Quella del “Pibe de Oro”. Quella indimenticabile ed unica, di un capocannoniere della seria A e di ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 28 novembre 2020) Sono poche ore che se ne è andato Diego Armando, e stando alle ultime notizie son già sorte le prime bufere riguardo l’tà lasciata dal campione. Nelle ultime dichiarazioni dell’ ex calciatore, nonostante le sue condizioni fossero migliorate, dell’tà non era stata fatta menzione. Ma qualcuno riporta l’inaspettato: “non voleva lasciare l’tà ai suoi figli”, qualcun altro invece aggiunge:” i conti in banca sono prosciugati,è morto da povero”. Lascia un’tà all’intera umanità L’incredulità e lo sgomento accompagnano le emozioni di queste giornate tristi. I telegiornali, ed interi programmi raccontano la storia di un campione: Quella del “Pibe de Oro”. Quella indimenticabile ed unica, di un capocannoniere della seria A e di ...

MicheleCiccar11 : RT @Mirco20055910: Comunque è vero: sniffava cocaina, frequentava locali notturni, aveva tantissime donne, non è riuscito ad amare a pieno… - Mirco20055910 : Comunque è vero: sniffava cocaina, frequentava locali notturni, aveva tantissime donne, non è riuscito ad amare a p… - CarriaggioM : @James_Senise Classico esempio di miserabile rivalsa dei mediocri sui fuoriclasse, quando il fuoriclasse va via per… - Destradipopolo : ORA INIZIERA’ LA GUERRA PER L’EREDITA’ DI #MARADONA SUL CONTO SOLO 100.000 DOLLARI, UN PATRIMONIO TRA 70 E 100 MIL… - ItaSportPress : 100 milioni di dollari il patrimonio di Maradona: ecco la lunga lista degli eredi - -